Juliana Oxenford no se calló nada y decidió salir al frente para defender a su familia. Y es que la conductora se refirió a los innumerables ataques y críticas que viene recibiendo últimamente en redes sociales.

“Voy a contestar una serie de difamaciones que me han estado lanzando. Como no me pueden sacar nada que tenga que ver con un contrato irregular, plata que haya recibido de algún político (...) No hago menciones en mis redes sociales para promocionar un celular o un viaje a cambio de un pasaje de avión, que lo podría hacer como otras influencers”, comenzó diciendo la periodista.

“Creo tanto en la importancia de cuidar mi carrera que no hago eso. Ahora resulta que si la persona que trabaja conmigo en mi casa recibió una canasta de su distrito como un bono en tiempos de pandemia, ahí está la corrupta de su jefa que ha llamado al alcalde para que le den la canasta. Por favor, no seamos idiotas", agregó.

Asimismo, la figura de ATV menciona que varias marcas le han propuesto darle obsequios a cambio de menciones, pero que por respeto a su carrera no ha aceptado.

“Soy una persona absolutamente honesta, pero de ahí a que estén poniendo en duda mi credibilidad, no lo voy a permitir, porque mi nombre y mi apellido es lo que yo más cuido. Y si hay personas que tienen mi mismo apellido y están haciendo cosas que no deben ser, las responsabilidades son individuales, yo no soy la niñera del resto del mundo”, expresó indignada.

“Yo tengo una carrera que he construido desde que tenía 19 años. Me quedé en este país a pesar que mis raíces no son de aquí, haciendo patria, haciendo reportajes en Costa, Sierra y Selva. Incluso podría tener canje para mi parto, pero no señores, yo vivo de mi trabajo, del sueldo que me pagan aquí", finalizó diciendo.