Al tiempo de expresar su “deseo que el cese de hostilidades en Medio Oriente se vuelva permanente”, el papa León XIV aseguró que “¡es el amor el que debe triunfar, no la guerra!”.

En una misa en el barrio de Kimbala, en Luanda, expresó ante 100 mil fieles su respaldo al reciente anuncio de tregua en Líbano.

Motivo de esperanza

El papa calificó el cese de hostilidades como “motivo de esperanza y alivio” para la población libanesa, subrayando la necesidad de transformar el acuerdo temporal en una estabilidad duradera para toda la región.

Tras referirse al conflicto en Oriente Medio, el santo padre manifestó su profundo pesar por el recrudecimiento de las ofensivas contra Ucrania y el impacto negativo sobre los civiles.

“Renuevo el llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo”, recalcó el León XIV.

Amenaza de Trump

En tanto, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió ayer a Irán que la posible reunión de este martes entre los negociadores de ambos países en Pakistán es la “última oportunidad” que tienen para conseguir una salida dialogada del conflicto o de lo contrario “volará el país por los aires”.

Ataque

Además de anunciar que la delegación de EE.UU. encabezada por su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner llegará hoy a Pakistán, Trump amenazó con atacar la infraestructura civil del país si no le satisfacen los resultados de las conversaciones.

Irán advirtió que no enviará negociadores si sigue el bloqueo marítimo de EE.UU. a los puertos iraníes.

Irán mantenía hasta ayer cerrado el estrecho de Ormuz, a tres días de que expire la tregua con Estados Unidos.