Juliana Oxenford sorprendió a todo el público televidente al no aparecer en la última edición de su programa emitido por ATV. Y es que frente a los rumores sobre una posible sanción, la periodista no dudó en defenderse mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora reveló la verdadera razón de su ausencia del noticiero nocturno, asegurando que se trató de un tema familiar.

“Por favor, no hagan caso a cuentas falsas y noticias inventadas. La razón por la cual no estoy en vivo es porque mi bebé está con fiebre y tuve que quedarme con él”, comenzó escribiendo.

Asimismo, la periodista confirmó que no habría sido sancionada por su canal, ni mucho menos vacunada. “No, no estoy enferma, no me han vetado y tampoco me he vacunado”, agregó.

