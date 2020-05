La periodista Juliana Oxenford estuvo como invitada especial vía Skype con el programa de Magaly Medina, y reveló detalles inéditos sobre su trayectoria profesional y personal. Uno de los temas que más sorprendió al público fue cuando señaló la relación que tuvo con César Hildebrandt.

Y es que recordemos que la presentadora trabajó cerca de tres años junto al reconocido periodista. Por su parte, la popular ‘Urraca’ le preguntó si es que el algún momento intentó “gilearla” o tener algo más que una amistad con ella, ya que se expandían los rumores que César solía tener romances con sus reporteras o parte de su equipo de trabajo.

“Él ha tenido un acercamiento especial con sus reporteras. ¿Alguna vez te asedió? ¿Te gileó?”, cuestiona Medina, a lo que la figura de ATV responde: “Tú sabes que no. César asumió conmigo una relación más paternal y siempre me decía: ‘tú tienes que hacer política’, y yo: ‘no hay forma, yo odio la política’. Me mandaba al congreso, palacio, me ponía a entrevistar a Toledo.. .y le fui agarrando el gusto”, expresó.

Asimismo, la hija del actor Marcelo Oxenford confirma que la relación que tuvo con su jefe fue hasta cierto punto “paternal”.

“César me dedicaba tiempo para hablar, explicar. Yo creo que me veía como una hija y yo a su vez lo veía como un poco papá. Todas estas leyendas (de que estaba con sus reporteras) tienen mucho de cierto, pero no conmigo. Si un hombre se pone a gilear, primero olfatea bien si va a caer bien parado o va a salir rodando, y yo nunca he tenido ese jale ni con él ni con nadie”

