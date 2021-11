¡Fuerte y claro! Juliana Oxenford decidió utilizar los primeros minutos de su programa para pronunciarse sobre el reciente accidente automovilístico que tuvo, donde un joven motociclista resultó herido. Y es que la conductora mencionó que nunca desamparó al otro conductor.

“La mayoría sabe que tuve un choque a las casi 11 de la mañana, por suerte el joven con el que choqué, de 21 años, y yo estamos bien, salimos ilesos. Tuve un choque, no atropellé a nadie y producto de este impacto, lo primero que hice fue verme, abrí las lunas del copiloto y me dijo una señora que había un chico. Bajé automáticamente, lo auxilié, me quedé con él buen rato”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la periodista de ATV aseguró que se hizo cargo de los daños ocasionados tanto en la moto del joven, como en su propia camioneta.

“Llegó la policía y me dijo que subiera a mi vehículo y le presentara mis documentos, y que los espere para ir a la comisaría. Pasé dosaje etílico, él también, negativos los dos. Al final pudimos ir a nuestras casas porque llegamos a un acuerdo. Yo le dije que asumía la responsabilidad. Hoy temprano recogimos, yo mi auto y él su moto, y se hizo lo que se tenía que hacer”, agregó.

Por último, la hija de Marcelo Oxenford no dudó en enviarle un mensaje a aquellos detractores que comentaron que ella fue la que tuvo la culpa en dicho accidente.

“En este video se ve como yo estoy en mi auto por lo que me dijo la policía (...) Yo sé que para muchos hubiese sido mejor que algo terrible hubiera pasado, que fuera condenada, pero eso no sucedió. Estoy hecha de otra madera y jamás huiría de algún tipo de responsabilidad, ni dejar a una persona en el suelo”, finalizó diciendo.

