¡Fuerte y claro! Laura Bozzo sorprendió a propios y extraños al reaparecer en sus redes sociales, a pocos días que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura en su contra por el presunto delito de evasión fiscal en México.

Y es que la conductora de televisión utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje con sus seguidores, a quienes prometió limpiar su nombre pese a todo.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuesto, esto fue una auditoría del 2012, los contadores me estafaron. Nunca vendí una casa embargada y lo probaré”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘abogada de los pobres’ confesó que estos meses alejada de la televisión han sido bastante complicados. “Perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios. Lamento mucho esta situación, pero ustedes saben que a pesar de ser una loca inmadura, no haría algo así”, agregó.

“Pronto esto se aclarará. Si hubiera sido una ladrona, no estaría así, y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes mis papás me dejaron. Lo que gané, lo perdí, pero tengo talento y volveré a trabajar”, finalizó diciendo

