Juliana Oxenford utilizó unos minutos de su programa para expresar su indignación tras la agresión verbal que sufrió por parte de una ciudadana. Según contó la conductora de ATV, el hecho se produjo hace unos días frente a sus menores hijos.

Durante la última emisión de su programa, Juliana también aprovechó para pronunciarse sobre la denuncia contra Beto Ortiz y Philip Butters. Además descartó tener afiliación hacia Pedro Castillo.

“Para ser la principal odiadora de Beto Ortiz y Phillip Butters, no estoy a favor de que el Ministerio Público los investigue, porque me parece peligroso que esto suceda. El Estado no tiene porqué controlar algo que es fundamental, de la democracia, que es la libertad de expresión”, indicó en un inicio.

“Yo a diferencia de estos señores, sí soy coherente (…) Sabiendo lo que me iba a pasar, sabiendo que me iban a llamar terrorista en la calle, sabiendo que ayer una tipa delante de mis hijos me gritó roja, me quedé callada porque estaba delante de mis hijos”, añadió muy indignada.

Luego de muchas explicaciones, Juliana Oxenford afirmó que no comparte los planes ni pensamientos de Beto Ortiz, afirmando que a diferencia de él, ella busca la verdad.

“Ahora entiendo que querías ser abanderado de la prensa nacional (…) pero no soy así”, dijo.

