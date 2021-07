Antes de la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República, Juliana Oxenford se tomó unos minutos de su programa para referirse a Beto Ortiz.

Juliana Oxenford descartó tener afiliación hacia Pedro Castillo y que Beto Ortiz la ha estado “picando” esperando que ella reaccione, pero no lo hará.

“Se ha dicho tantas mentiras de mí y Beto lo sabe, porque me conoces y sabes que soy fosforito y al ser tantas mentiras, una tras otra, dijo en qué momento exploto y no exploté antes y no explotaré ahora”.

Juliana Oxenford reconoció que entrevistó a la vicepresidenta de Pedro Castillo, pero que más tiempo le dio a los de Fuerza Popular. “Yo salí del closet y dije que iba a ser neutral. A Dina Boluarte le di 46 minutos de entrevista y a los de Fuerza Popular más, pero eso no dijiste. Les habré dado dos horas”.

Seguidamente agregó: “Dijiste que era una mentirosa y mostraste una parte de una entrevista. Lo entiendo tanto que estoy arriesgándome a que en la noche salgas a decir que soy drogadicta, que soy una periodista que se vende y lo dejarás así. Tú me conoces Beto, yo no cobro por entrevistas”.

Antes de finalizar, Juliana Oxenford trató de entender a Beto Ortiz diciendo: “Ahora entiendo que querías ser el abanderado de la prensa nacional y su lucha por la democracia, pero yo decidí ser neutral”.

