Esposa de Pedro Castillo usó la palabra “festejación”: recibió críticas y la RAE se pronuncia

La esposa del presidente electo Pedro Castillo, Lilia Paredes, usó la palabra “festejación” en una entrevista tras la proclamación como Presidente del Perú 2021. Sin embargo, el uso del término le valió una serie de críticas en redes sociales, por un supuesto mal uso.

“Estamos muy agradecidos. Primeramente, doy gracias a Dios. Acá no hay ninguna festejación, pero vamos a doblar rodillas con mis hijos, porque finalmente se logró el propósito, el anhelo (...) Simplemente, la festejación es dando gracias a nuestro Dios”, dijo Paredes en la mencionada entrevista.

Entre los mensajes, se ponía en duda la existencia de esta palabra y su correcto uso. Gildo Valero, lingüista y presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot), explicó que ‘festejación’ no es una formación incorrecta por su morfología. Incluso la Real Academia de la Lengua se ha pronunciado respecto a su uso.

Valero aclaró que un término no tiene necesariamente que estar en el diccionario para ser empleado, porque las palabras tardan un tiempo en entrar en el registro oficial.

“Hay procesos de formación de las palabras, y dentro de estos procesos está la sufijación, y ocurre de diferentes maneras... Por ejemplo, ‘automurición’, por el suicidio, o ‘amigación’, por reconciliación. Es un uso festivo, pero no quiere decir que sean palabras mal formadas, porque los hablantes dentro de su gramática mental saben cómo se forman las palabras y las proponen; y en la medida que tienen éxito son aceptadas o no”, señaló.

Gildo Valero explicó que “festejación” se forma sobre el verbo “festejar” y es una palabra regularmente formada. También precisó que esta palabra tiene uso en México, en Cajamarca y hasta en San Martín. “No debería haber problema con la aceptación del término”, dijo.

Además, el lingüista recordó que los dueños de las palabras son los hablantes y no las instituciones: “Ni la RAE, ni la Ascot, ni la Academia Peruana de la Lengua. En todo caso, somos agentes que ayudan normalizar (las palabras) en el sentido de regular la ortografía, pero no deberíamos tener el poder de decir esto está bien y esto otro está mal, al menos no en el ámbito informal. Mientras las palabras estén bien formadas, no hay problema”.

Como se mencionó, también se pronunció al respecto la Real Academia de la Lengua, a través de su cuenta oficial en Twitter, en la que respondió una pregunta de uno de los usuarios.

“#RAEconsultas ‘Festejación’ no es una formación incorrecta por su morfología, como derivado de «festejar», y tiene alguna documentación, pero los hablantes han optado por emplear preferentemente ‘festejo’, que es la forma asentada en el uso”, se lee en el tuit.

Rae

Quién es Lilia Paredes

Lilia Paredes nació el 23 de abril de 1973 en el distrito de Anguia, provincia de Chota, Cajamarca. Tiene tres hijos junto a su esposo Pedro Castillo, Alondra, Arnold y Jennifer. Estudió pedagogía en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de Cutervo. Además, es artesana, tejedora y ganadera. Y desde el 28 de julio será la ‘primera dama’ del Perú.

“Mi rol implicaría acompañar a mi esposo y trabajar en los programas sociales. Me interesa apoyar a las mujeres, veo el maltrato que sufren. Además, como maestra que soy, me inclino por el bienestar de los niños. Me da mucha pena saber que son violados. Eso a mí me destroza”, dijo en una extensa entrevista para el diario El Comercio.