La cantante Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa ‘Mujeres al Mando’, donde no pudo evitar enfrentarse a la tan temida ‘Trivia’. Y es que la salsera fue consultada sobre lo siguiente: “Si estuvieras en un desierto, ¿a quién le darías un vaso con agua: Magaly Medina, Melissa Klug o Tilsa Lozano?”, preguntaron las conductoras. Sin embargo, la popular ‘Reina del toto’ sorprendió a todo el público televidente con su peculiar respuesta. “Si estamos en un desierto las cuatro, me tomo el vaso con agua yo, porque sino me muero”, dijo entre risas. (Video: Latina TV)