¡Totalmente enamorada!. Daniela Camaiora se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras anunciar que se convirtió en madre por primera vez. Y es que esta vez, la popular actriz decidió contarles más detalles inéditos de lo que fue su parto a todos sus seguidores.

“Me he atendido en la Clínica Delgado, y de verdad que hemos quedado gratamente sorprendidos con todo. Desde que me casé y me metí al seguro, es básico tenerlo, me dijeron que era la mejor clínica en maternidad, y yo le dije eso a Richi”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, la popular ‘Flacucha’ de “Al Fondo Hay Sitio”, comentó que ella siempre buscó tener un parto humanizado para poder crear mayor vínculo con su bebé.

“Se acuerdan que yo he estado hablando del parto humanizado, respetado, esto es lo que yo he tenido acá. Me han dejado en todo mi proceso de dilatación poner música, estar como yo quiero, parada, echada, hacer ejercicios, con Ricardo, las enfermeras muy nobles”, expresó bastante emocionada.

“Apenas nació la pusieron en mi pecho, se la dieron a Ricardo para papá canguro. Nunca me separaron, estuvo con nosotros siempre, no como en otros lados que se los llevan toda la noche... Realmente increíble porque que importante es darle la prioridad a la mamá y a ese bebé que está naciendo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR