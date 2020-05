La periodista Juliana Oxenford se ha ganado el corazón de todo el público peruano por sus distintas cualidades como persona y también como profesional. Y es que recordemos que hace algunos días, la conductora sorprendió a todos sus seguidores con la noticia que se convertirá en madre por segunda vez.

“Y de pronto, la vida te regala más vida. Ya son poco más de cuatro meses así que.... se tenía que decir y se dijo. María tendrá un hermanito”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

En una entrevista exclusiva para la revista Somos, la figura de ATV relata un poco la historia de cómo es que decidió ser mamá por primera vez junto al que ahora es su esposo, Milovan Radovic.

“Milovan y yo éramos enamorados. Tenía 30 años y nos peleamos porque le había planteado mi deseo de ser mamá. Le dije: ‘Yo puedo ceder en algunas cosas, tú en otras, pero nunca voy a tranzar con la maternidad. Yo voy a ser mamá sí o sí’. Milo no estaba seguro de tener hijos. Al final congelé tres óvulos. En el ínterin me llama y me dice que lo había estado pensado y que tarde o temprano iba a surgir en él ese deseo ser de papá y que si era así él quería que yo fuera la mamá de sus hijos", expresó.

Asimismo, es consultada sobre el nuevo bebé que viene en camino. La hija del actor Marcelo Oxenford, asegura que no estaban buscando un bebé, pero que habían dejado de cuidarse, lo cual dejaba una puerta abierta a esa posibilidad.

“No es que estuviéramos buscando un bebe ahora, pero no nos estábamos cuidando. Para noviembre del año pasado me comenzaron a venir una reglas muy raras. Fui al doctor y resulta que tenía un pólipo grande en el endometrio. Había que sacarlo. Me operaron. En enero me tenía que venir la regla y nada. Esperé febrero y nada. Me voy a la farmacia, me hago la prueba y positivo. Fui al médico y me lo confirmo: recontra positivo. Tenía como mes y pico”, manifestó.

Sin embargo, Juliana confiesa que este embarazo de cierta manera le da miedo, debido a su edad. “Él está feliz y yo también, pero al toque te asaltan los miedos: una cosa es ser mamá a los 30 y otra a los 40. Y por María, porque ella es muy pegada a mí. Yo le dedico muchísimo tiempo, yo vivo para mi hija”, aseguró.

