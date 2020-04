Juliana Oxenford no tuvo reparos en mostrar su indignación sobre el caso de una pequeña de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro durante la cuarentena en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y es que la periodista tuvo fuertes calificativos contra los violadores e indicó que tiene “ganas de matar a todos esos sujetos”.

“Estamos hablando de dos sujetos que encima son familia. Y uno es tan maldito descarado de decir que la violó, agredió a esta criatura de 11 años, solo dos veces nada más. Y el otro asegura en su defensa que la niña lo sedujo. Por favor, que tan enfermo y bestia puedes ser para creer que una criaturita te puede seducir. Esta niña se fue a la comisaría sola”, expresó.

La presentadora se dejó llevar por sus emociones conforme informaba al público sobre el caso donde los hermanos Andrés Torres Santa Cruz de 35 años de edad y Cirilo Huilca Santa Cruz de 29 años de edad, quienes fueron linchados por los vecinos de la zona.

La indignación de Oxenford fue tanta, que frente a las cámaras de su programa reveló qué medidas tomaría contra estos abusadores.

“Ahora se está evaluando si los mandan a la cárcel de manera preventiva o no, cuando han admitido sus delito. ¿Hay algo peor que agredir sexualmente de un niño? Díganme tal vez estoy equivocada. ¡Es terrible por Dios! A mí la verdad, me da unas ganas de matar a todos estos sujetos. Acabo de decir lo políticamente que puede existir, más aún viniendo de una periodista. Ustedes, estoy segura que piensan lo mismo, no estoy diciendo que sea la solución, pero por lo menos que se vayan a la cárcel esas bestias malditas y que se queden allí el resto de sus vidas”, sentenció la periodista totalmente irritada en su programa.

