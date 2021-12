La gran final del programa “Así se baila” que es transmitido por Telemundo está muy cerca y una de las parejas que ha llamado la atención de muchos es la que conformarán la actriz y prensentadora de televisión, Adamari López con el bailarín de nombre Julio Allendes. Los dos artistas ya se preparan para darlo todo en la pista de baile.

Luego que la recordada actriz deslumbrara al público bailando junto a su ex pareja Toni Costa y a su hija, Alaïa, un nuevo reto para ella está a la vuelta de la esquina y se trata de la final del concurso “Así se baila”, lugar hasta donde llegó y espera salir como la ganadora.

Para ello, Adamari López dio a conocer quién será su nueva pareja con quien tratará de convertirse en la mejor de la pista de baile. En esta oportunidad se trata del chileno Julio Allendes.

“En la final de Así se baila este domingo me toca bailar con Julio Allendes. ¿Qué ritmo piensan que bailaremos?”, expresó Adamari López mediante sus historias de Instagrm.

Adamari López es una de las actrices más famosas en el mundo.

¿QUIÉN ES JULIO ALLENDES, LA PAREJA DE BAILE DE ADAMARI LÓPEZ?

Los miles de fanáticos de la actriz nacida en Puerto Rico quieren saber más cosas de quien la acompañará en su participación en la gran final de “Así se baila”.

Julio Allendes nació el 22 de octubre de 1997 en Chile. Actualmente tiene 24 años y es del signo libra y desde pequeño ya demostraba talento para la danza.

Se caracteriza por ser un bailarín que hizo su aparición en Rojo TV, en su país natal. Además, ha participado en diferentes concursos de baile haciéndose conocido como uno de los jóvenes con un gran talento para el baile.

Otra de sus magníficas presentaciones fue en el último episodio de “Sin Rojo”, un programa de Instagram que realiza con Carla Costa, Emilia Dides y Chantal Gayoso.

Julio Allendes fue invitado por la Academia Fred Astaire Dance Studios, en Milwaukee, Wisconsin. Desde allí trabajó mucho en ballroom y quiso capacitarse para ser profesor de baile.

“En Estados Unidos tenía una amiga, Valentina Délano, con quien bailé en ‘Rojo’. Ella les mostró a sus jefes unos videos míos y les gusté, porque yo bailo ballroom y ellos querían una pareja para Valentina en esa disciplina. Ellos querían entrenarnos, a mí y a ella, entonces mandaron una carta de invitación a Chile para que fuera a tomar clases con ellos”, relató Julio al portal Fotech.

El mismo portal señaló la presunta relación que tuvo el bailarín con Juan Francisco Matamala cuando los dos participaban en el programa de TVN. “Nunca pololeamos, sólo que hubo como un ‘touch and go’. En verdad era algo súper secreto, era algo que él y yo teníamos súper en privado y en el fondo no resultó, pero nada, los dos nos dimos cuenta que cuando estábamos juntos no pegábamos ni juntábamos”, dijo Juan.

LA PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM DE JULIO ALLEDENDES

La emoción de tener a Adamari López como pareja de baile se ha podido notar en las recientes publicaciones en Instagram del bailarín Julio Allendes, quien publicó una fotografía donde se le ve junto a la actriz y conductora.

“Se viene la final de #asisebaila y bailaré con está hermosa mujer”, publicó el bailarín chileno.

Los fanáticos de la actriz y seguidores del bailarín se han hecho presentes con sus comentarios. Han felicitado a la pareja y les han mandado sus energías positivas para la gran final.

FOTOS DE INSTAGRAM DE JULIO ALLEDENDES