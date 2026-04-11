La madrugada de ayer, 27 inmuebles en Lima y provincias vinculadas a 23 investigados, entre ellos las jóvenes contratadas en Palacio de Gobierno y otras instituciones del Estado durante la gestión de José Jerí, fueron allanados por la Fiscalía y la Policía.

“El objetivo de la diligencia es recabar documentos y equipos tecnológicos que permitan esclarecer el delito de negociación incompatible”, comunicó la Fiscalía de la Nación.

La fiscal Roxana Espinoza Páucar lideró el megaoperativo contra la presunta red de corrupción dedicada a la emisión de órdenes de servicio y designaciones. En el centro de Lima se allanaron 19 inmuebles, uno en el norte de la ciudad, uno en el este, uno en el Callao y uno en Huánuco, entre otros.

Cinco casos

Entre las viviendas allanadas está la de Lady Guadalupe Vela, quien visitó Palacio el 1 de noviembre de 2025 de noche y días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por más de 6 mil soles. Después obtuvo un contrato como asesora en el Ministerio del Ambiente por cerca de 11 mil soles mensuales.

Rubiel Cristina Beraún Rojas es otra implicada, quien se reunió con Jerí el 1 de noviembre y fue contratada para servicios de comunicación interna y protocolo en Palacio por un total de 21,500 soles.

Otra investigada es Violeta Emperatriz Beas Otero, quien también visitó a Jerí y fue designada Secretaria Nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación.

Además, se registró en Lince la casa de Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien registra cinco ingresos a Palacio y obtuvo contratos por 11 mil y 16 mil soles. “Yo soy madre de familia, tengo una niña menor que incluso estaba en mi domicilio. Me parece una medida excesiva el allanamiento”, declaró Melgarejo tras la diligencia. También fue allanada la casa de Alicia Alexandra Camargo Leiva, otra que se reunió con Jerí y fue contratada por 10 mil soles mensuales.

El Ministerio Público abrió el 15 de febrero esta investigación preliminar contra José Jerí y otros por un plazo de 90 días.