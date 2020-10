Pancho Rodríguez no se quedó callado y decidió referirse al desempeño del árbitro del Perú vs. Brasil, Julio Bascuñan, en el marco de las Eliminatorias rumbo al mundial Qatar 2022,. Y es que el modelo chileno no dudó en mostrar su indignación frente al que también es su compatriota.

“La verdad creo que tengo el mismo sentimiento que la mayoría de los peruanos, por no decir todos los peruanos. Creo que fue un arbitraje que dejó que desear, muy malo más allá de la nacionalidad”, mencionó para las cámaras de América Espectáculo.

Asimismo, el también cantante recalcó que a pesar de tener la misma nacionalidad, no está de acuerdo con su accionar. “Acá no se juzga la nacionalidad del árbitro, sino el desempeño que en este caso fue bastante malo y sacó a Perú del juego. Perú tenía ganado el partido”, expresó.

“Bascuñan es conocido y tiene mala reputación. No es querido por lo mismo que es un árbitro que le gusta ser el protagonista del juego y así lo demostró. Lamentablemente hay árbitros así, que ensucian lo lindo del fútbol”, finalizó.

