Karen América “La Gaga” vuelve con fuerza, esta vez junto a los “Súper amigos” Pablo Villanueva “Melcochita” y Miguel Barraza, para protagonizar juntos una comedia musical en el Teatro Plaza Norte, donde recordarán los años que brillaron en la televisión.

“Este show va a quedar para la historia señores, porque ‘La Gaga y los Súper Amigos’, ‘Melcochita’ y Miguel Barraza, estamos muy dichosos de habernos juntado. Aunque no somos los jóvenes de ayer, porque no somos para siempre, pero estoy segura de que este show quedará para siempre en la memoria del público. Yo me siento protegida actuando junto a dos monumentos de la comicidad en el Perú”, afirmó Karen América.

“Quiero que vayan, que nos apapachen, queremos sentir el calor del público, porque los aplausos para los artistas es lo que más adoramos. No se queden con las ganas de vernos juntos”, agregó la inolvidable “Gaga”.

“Karen América, ‘La Gaga’ y los Súper Amigos” se presentará los días 23 y 24 de mayo en el Teatro Plaza Norte. Los libretos están a cargo del reconocido cantante y compositor Willy Noriega, mientras que la coreografía la comanda el experimentado Benjamín Moscoso.

“Yo con tres infartos cerebrales, no me olvido nunca del cariño que me tiene el público, pero el otro día actuaba en un teatro repleto de gente, yo veía eso, pero no sentía los aplausos, y luego me di cuenta que todos eran mancos”, comentó mostrando su chispa el gran Miguel Barraza.

“Karen América era una artista muy profesional y responsable. La conocí jovencita y tenía mucho swing, tenía un bello cuerpo y era muy bonita, no era, hasta ahora lo sigue siendo, y ha regresado de Estados Unidos para juntarnos a ‘Melcochita’ y a este pechito, y no dudo que las remembranzas de los años 90 serán inevitables”, acotó Miguel Barraza.

“Bueno, yo puedo decir que estoy muy orgulloso de volver a trabajar con Karen América y con este caballero enano (Miguel Barraza), estamos unidos en este proyecto, y si estuviésemos unidos todos los artistas en el Perú, y no existieran las envidias, seríamos más grandes, porque si la envidia fuese caspa, cuántos casposos hubiesen”, afirmó el gran “Melcochita”.

De esta manera, los queridos artistas peruanos recordarán sus grandes momentos cuando se conocieron actuando en “Risas y salsa”, programa cómico que se mantuvo casi 20 años en Panamericana Televisión con récords de sintonía.

Las entradas para ver a “Karen América, ‘La Gaga’ y los Súper Amigos” se encuentran a la venta en Teleticket.