Después de una para obligatoria por cuestiones de salud, Gian Marco está de vuelta a los escenarios con el espectáculo “Mi vida en sol mayor”. En conversación con diario OJO, el cantautor reveló que ha pasado años difíciles, que ya venía sintiendo “cosas raras” y que su cuerpo trataba de decirle algo. Hasta que ya no pudo más y se vio obligado a hacer un alto a todo, entrar en pausa y darle un tiempo a su salud.

“Perdí la movilidad de mi pierna izquierda, tuve dos infiltraciones, pero ya estoy bien. Estoy contento, tranquilo”, narra el cantante a modo de resumen los meses que estuvo alejado de los escenarios.

“Me hacía muchas preguntas. Me preguntaba, por qué mi cuerpo estaba reaccionando de esa manera. ¿Me hacía la pregunta de qué me quiere decir la vida con esto?”.

Pese al momento complicado, a Gian Marco nunca se le cruzó por la mente que había llegado el momento de retirarse. “Hay momentos de cansancio, claro. Obviamente dices ¿cuánto tiempo más puedo? Había amigos que me decían para. A veces uno se da cuenta, no te dedicas tiempo a ti, estás pensando mucho en el trabajo, están pasando cosas, pero no de pensar de que me tengo que retirar. No. Todavía no”.

Gian Marco vuelve con el espectáculo "Mi vida en sol mayor" desde el 24 de abril en la Cúpula de las Artes. Foto: Difusión.

Regreso con todo

Hoy en día, Gian Marco está cien por ciento restablecido y con toda la ilusión de reencontrarse con su público.

“Me emociona regresar sabiendo que ya lo hemos probado, hubiera sido terrible que esto –su problema de salud– me pasara cuando no había estrenado”.

“Mi vida en sol mayor” es un espectáculo que combina el teatro con la música. “Siempre he querido ponerme retos como artista. No soy actor, pero tengo contacto con el teatro por mi madre”, explica Gian Marco, quien en la primera temporada de “Mi vida en sol mayor” había programado 15 presentaciones, pero solo pudo hacer 5. “La frustración era enorme, pero por algo pasan las cosas”, reflexiona.

Para este regreso, Gian Marco ha preparado un espectáculo con algunos cambios importantes.

“Habrá mucha más música de la que existía en la obra. Obviamente cuento cosas de mi niñez, adolescencia y adultez. Yo como hombre, como padre, como hijo; hablo de mis padres, hablo cómo la música me salva la vida. Habrá canciones como ‘Aún me sigo encontrando’, ‘Te mentiría’, o incluso canciones que influenciaron en mi vida. Esto va con lo nuevo que es terminar en un gran concierto. La gente va a disfrutar de la obra y hay una transición hacia un concierto que va a durar lo que tenga que durar”, detalla.

La obra vuelve desde el 24 de abril y va hasta el 12 de mayo, en la Cúpula de las Artes. Las entradas ya están a la venta en Teleticket. En esta ocasión, explica Gian Marco, el público tendrá una mayor participación. “Ahora se le suma un QR donde la gente va a poder elegir la canción que quiera que yo toque esa noche. Va a haber una selección previa”.

El mensaje de Gian Marco que anuncia su recuperación y el regreso a los escenarios | Foto: @gianmarcooficial

El último disco

En su último trabajo discográfico titulado “Aún me sigo encontrando” Gian Marco comparte canciones con artistas destacados, de la talla de Rubén Blades y Silvio Rodríguez. ¿Fue difícil convencerlos?

“Yo llego a Rubén por Diego Torres. Hablo con Diego, le digo puedes preguntarle a Rubén si le puedo escribir. Y le preguntó, y me manda el email de Rubén. Yo no sabía cómo escribirle, porque soy fan, pero a la vez le estoy proponiendo algo que tiene que ver con mi chamba. Lo principal para poder hacer un dueto con alguien, más allá de que sea quién sea, o de tus deseos, es que a esa persona le guste la canción”, detalla el cantautor peruano.

“Le dije, mira Rubén, esta es la canción. Por favor, si tú consideras que la puedes grabar. Y me respondió uno de los correos más increíbles que he leído”, detalla. “¿Sabes que Rubén es abogado?”, me pregunta a modo de comentario, y continúa con su narración. “Querido Gian Marco, uno, qué buena canción, felicidades, que bien escrita está. Dos, salúdame a Julio Reyes (que es el productor del álbum). Tres, ¿para cuándo la necesitas? Yo en el correo que le envío le hago una pregunta, y le digo, si tu respuesta fuera afirmativa, dime por favor quién es parte de tu equipo para que mi equipo vea la parte protocolar y se encarguen de todo lo relacionado a permisos y papeles. Y él me responde, mi equipo somos Daniel (su manager), la suerte y yo. Un abrazo”.

Portada del disco: "Aún me sigo encontrando", donde canta con artistas de la talla de Rubén Blades y Silvio Rodríguez.

Gian Marco también compartió con OJO cómo fue convencer a Silvio Rodríguez para interpretar juntos la canción “Los sueños de tu vida”, que forma parte de su último disco.

“Un día me llama mi manager y me dice, me acaban de llamar para decirme que le escribas a Silvio. Él está esperando tu correo, que él graba contigo”.

Gian Marco no lo pensó dos veces y corrió a escribirle a quien es uno de sus ídolos. “Me encuentro frente a una computadora escribiéndole un mail a quien me enseñó a escribir. Y fue loquísimo. Le conté de qué se trataba la canción, que se la había escrito a mi hija menor. Me contó que él tenía hijas y nietas y que me felicitaba. Fue como cuando le entregas el trabajo al profe y te dice: ¡Muy Bien!”

Pero no siempre los artistas le han dicho que sí a Gian Marco, al ganador de tres premios Grammys Latinos. “En mi carrera yo también he hablado, he querido grabar con gente que me ha dicho que no. Que la canción no le gustó. Y no pasa nada”.

Proyectos

La para obligatoria también permitió a Gian Marco pensar en el futuro y en sus próximos proyectos.

“Estoy pensando en el siguiente disco. Tengo escritas algunas canciones”, revela el cantautor, quien evalúa la posibilidad de escribir un libro autobiográfico, pero descarta rotundamente que hagan una serie sobre su vida, como ahora se estila en las plataformas digitales.

Para finalizar esta conversación, Gian Marco nos confiesa uno de sus sueños. “Un día me encantaría regresar a la Estación (de Barranco) y hacer una suerte de remembranza, hacer conciertos de cada uno de los discos”. Los fans esperamos que algún día ese proyecto se haga realidad, Gian Marco aún tiene mucho para dar.