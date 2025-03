Claudio Revatta tiene popularidad en TikTok gracias a sus divertidos videos. Sus personajes del “chico de los distritos” son los más pedidos.

Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Claudio Revatta, conocido por sus divertidos videos en TikTok, ha conquistado a miles con su estilo único de humor. Entre comparaciones de distritos y situaciones cotidianas, su comedia refleja la esencia del peruano promedio. En esta entrevista, nos cuenta sobre su carrera, su proceso creativo y el impacto que tiene el humor en su vida y la de sus seguidores.

- ¿Por qué crees que tu humor conecta tanto con la gente?

Creo que la clave está en la naturalidad al interpretar los personajes. Aunque exagero, siempre lo hago sobre situaciones reales. He vivido en varios distritos y trabajado en muchos lugares, por lo que mi comedia se nutre de esas experiencias. Es algo que me pasa y, por eso, la gente lo encuentra familiar.

- ¿Cuándo te diste cuenta de que la comedia era lo tuyo?

Siempre he sido bromista, pero estaba muy enfocado en mi carrera de ingeniería industrial. La pandemia me dio más tiempo, y fue cuando descubrí TikTok. Al principio era solo un hobby, grababa porque me divertía, sin pensar que podía ser una forma de vida.

- ¿Recuerdas el primer video viral y cómo cambió las cosas?

Sí, el primer video viral fue uno bailando salsa en diferentes distritos de Lima. Ese video me posicionó como el “chico de los distritos” y abrió la puerta a más seguidores. En Instagram, mi video sobre la evolución del iPhone fue el que hizo crecer mi cuenta de 1000 a 3000 seguidores.

- ¿Cómo ha evolucionado tu proceso creativo?

Lo básico sigue siendo capturar lo que pasa en el día a día. Muchas ideas nacen de conversaciones casuales o de lo que veo a mi alrededor. Por ejemplo, hace poco un amigo mencionó los alquileres en Estados Unidos y lo convertí en contenido. La clave es observar, escuchar y conectar lo que me pasa con algo que pueda hacer reír a la gente.

- Si tuvieras que definir tu estilo de humor en una frase, ¿cómo lo describirías?

Diría que es un humor familiar, con un toque de crítica social. Busco unificar a las personas, sin importar de qué barrio vengan, haciendo que todos se sientan identificados.

- ¿Algún comentario inesperado de tus seguidores que te haya impactado?

Uno de los comentarios que más me marcó fue el de una chica que me dijo que sus mamá, que sufría de una enfermedad, no reía desde hacía mucho tiempo. Desde que vio mis videos, volvió a sonreír. Ese tipo de mensajes es lo más bonito, porque el humor no solo hace reír, también ayuda a aliviar.

- ¿Te has autocensurado alguna vez antes de publicar algo?

Trato de ser muy cuidadoso con los temas delicados. Nunca hago humor sobre situaciones dolorosas o de tragedias recientes. Mantengo mis videos alejados de la vulgaridad, pues siempre busco que el contenido sea apto para todos.

- De las tres facetas que tienes, ingeniero, deportista y creador de contenido, ¿cuál te define?

El deporte es parte de mí, llevo 15 años como maratonista y juego fútbol. Sin embargo, mi lado ingeniero también está presente, porque soy muy organizado y optimizo cada aspecto de mi vida. Y, por supuesto, el humor es algo que siempre he tenido; siempre he sido el bromista del grupo.

- ¿Qué significa la felicidad para ti hoy en día?

La felicidad para mí es tener tranquilidad económica, poder decidir sobre mi tiempo y vivir rodeado de mi familia. No se trata solo de dinero, sino de tener libertad para hacer lo que me apasiona y disfrutar cada momento.

¡Mira algunos de sus videos en TikTok!

OJO AL DATO

Este 13 de abril presentará “Pituconero”, su primer unipersonal donde llevará al público a un viaje de particularidades y curiosidades de los distintos distritos de Lima.

2020

año

en el que incursionó en TikTok, antes de que llegue la pandemia.

604.6k

seguidores

tiene Claudio Revatta en TikTok y 125 mil en Instagram

Es ingeniero industrial de profesión.

1

unipersonal

presentará en abril en el Teatro Canout, de Miraflores.