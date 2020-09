Karen Dejo también se sumó a la fiebre de la canción que musicalizó Dj Peligro “Qué me dejen coja”. Aprovechando que en su cuenta de Instagram ha realizado un ranking musical de las canciones que más se escuchan. Una de ella y que se ha convertido hasta viral es que hizo conocida Sheyla Rojas, pero que la bailarina prefiere guardar distancia.

En el TkTok de la semana , Dejo incluyó el tema “Que me dejan coja” e inmediatamente dijo: “Viajes, lujos, joyas, que me dejen coja sino next (risas). Yo no quiero que me dejen coja. Quiero disfrutar de la vida”, señaló.

En otro momento, Karen Dejo dijo que “esta canción ha causado furor. Cada vez que entro al TikTok, veo que todas lo bailan. ¿Puedo hablar? No, me han censurado. Dj Peligro es un éxito, pero él no solo sacó este tema sino también el de Tilsa Lozano que hablaba del problema que tuvo con este futbolista, el Loco Vargas, Mejor sigamos bailando, ¿coja? No hay que cuidar el material porque eso cuesta”, manifestó.