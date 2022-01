La exchica reality Karen Dejo reveló que le ofrecieron la conducción de Mujeres al mando antes del ingreso de Melissa Paredes al magazine de Latina Televisión.

En diálogo con el diario El Popular, la exintegrante de Esto es guerra contó que rechazó la propuesta: “Analicé bien las cosas y dije que no. Es la tercera vez que me llaman, me dijeron que estaban buscando una nueva conductora”.

Sin embargo, Karen Dejo no respondió si Melissa Paredes fue la segunda opción de la producción: “No lo sé, solo puedo decir que a mí me llamaron para ser la conductora en la semana del 10 al 14 de enero”.

“A mí me escribieron el 5 de enero, pero no pude aceptar por otros proyectos personales. La idea es que todos tengan trabajo para sacar adelante a su familia”, explicó la popular ‘Sabrosura’.

Karen Dejo comentó que todavía no ha visto a Melissa Paredes en la conducción, pero se refirió a la exposición a la que fue sometida por Latina al pedir que los televidentes voten por su permanencia.

“Yo diría que es una estrategia de marketing para llamar la atención de la gente. Algo así como cuando hay un concurso y dicen “quién bailó mejor”. Pongámoslo a votación (...) Creo que sí la están exponiendo un poquito. No creo que se sienta bien con eso”, dijo Karen Dejo.

Asimismo, Karen Dejo explicó que no es amiga de Melissa Paredes, pero tienen una relación cordial: “No, solo de “hola” y “chao” cuando iba de invitada al programa “América Hoy”. Todo iba bien, no había motivo alguno para que sea lo contrario”.

Sobre la exposición que tiene con el bailarín Anthony Aranda en redes sociales, Karen Dejo dijo lo siguiente: “qué te puedo decir, cada quién maneja su imagen a su manera”.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes llama hipócrita a Giovanna Valcárcel

TE PUEDE INTERESAR