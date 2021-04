Muchos usuarios cuestionaron a Karen Schwarz y Ezio Oliva luego que la pareja confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19. A través de Instagram, los internautas comenzaron a especular que el contagio se habría dado en Estados Unidos, país al que la pareja viajó recientemente.

“Todos sabemos que tenemos que cuidarnos, por ahora no viajar, no reuniones, hasta que pase todo esto , la salud y la vida es primero”, escribió un usuario en una publicación de la conductora de Latina.

Por su parte, Karen Schwarz se defendió y aseguró que realizó este viaje al estado de Texas, en EE.UU., por un tema de salud. “Hay viajes por SALUD que no se pueden dejar para mañana. Saludos”, respondió.

Pero otra usuaria insistió en criticar a Karen Schwarz con el siguiente comentario: “Pero si estuviste patinando con tu esposo e Hija y dijiste que te fuiste de viaje porque tu hija quería ir con su papá”.

“¿Sabe por qué viajamos? Más allá de patinar? Hay cosas que uno no publica y se lo guarda en el corazón. Saludos”, fue la contundente respuesta de la conductora.

Foto: Instagram Karen Schwarz

A través de las preguntas de Instagram, otro usuario cuestionó la exposición de Karen y Ezio Oliva al viajar: “No crees que fue mucha tu exposición y las consecuencias son estas? No es crítica, es pregunta”.

Sin embargo, Karen Schwarz aseguró que el contagio no se dio en Estados Unidos, aunque no quiso explicar qué ocurrió: “No voy a entrar mucho en detalle... pero muchos piensan que siempre cuando uno viaja es para vacacionar, y este no fue el caso”.

Foto: Instagram Karen Schwarz

VIDEO RECOMENDADO

Inicios de Rosángela Espinoza en la televisión

Inicios de Rosángela Espinoza en la televisión

TE PUEDE INTERESAR