No le pasan ni una. La conductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, no esperó la repercusión que tendría en su Instagram.

Y es que al parecer el público no tomó a bien sus palabras y la criticaron duramente. Esto a raíz de la denuncia que le hizo la presentadora a Rodrigo González por violencia psicológica.

“Durante mucho tiempo hemos escuchado decir, ‘no lo provoques, no uses faldas cortas, no te expongas, escóndete para que no le des razones, si tienes miedo deja de desarrollarte y cambia tu vida, atente a las consecuencias, tú tiene la culpa, así es la vida, asúmela’, y varias frases más. Frases dichas por hombres y mujeres”, comenzó escribiendo la modelo.

“No es una lucha de género, lo que realmente es, es una guerra entre seres humanos. Hay tantos buenos hombres que cumplen un rol con dedicación y amor, y por otro lado hay tantas mujeres luchando porque no las toquen, porque las respeten. Cada uno es dueño de su vida y nadie puede irrumpir en los sueños ajenos”, manifestó en su post.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Es crítica Karen, es el precio de estar en TV. Hay que saber apechugar”, “Hoy no es día de visibilizar a los buenos hombres. Hoy es día para hacer notar la lucha por la igualdad, creo que tu post no suma a eso”, “Qué vergüenza que subas este tipo de contenido cuando no es consecuente con tu actuar”, fueron algunas palabras por parte de los usuarios.

Bloquea comentarios

La esposa de Ezio Oliva decidió bloquear los comentarios en su publicación de Instagram debido a los diversos ataques y críticas que recibió.

