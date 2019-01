Karen Schwarz y Ezio Oliva sufrieron accidente de tránsito en la Panamericana Sur

Ezio Oliva y Karen Schwarz sufrieron un accidente de tránsito la madrugada del viernes en la Panamericana Sur. Afortunadamente todos salieron ilesos, pero el cantante contó lo ocurrido en su cuenta de Instagram.

Según explicó Ezio Oliva, estaban camino a un concierto cuando sufrieron problemas con su vehículo y se salieron de la carretera: “Ayer estábamos mi esposa y yo en la carretera, camino al concierto que teníamos en el sur. Todo estaba perfecto y de pronto, no sé si se desajustó el guardafango o el parachoques, pero sonó un ruido muy fuerte y perdimos el control, nos salimos de la carretera. Estuvimos lamentablemente a punto de voltearnos, de dar vuelta de campana".

Al revelar la aterradora experiencia, Ezio Oliva indicó que ni él ni Karen Schwarz habían bebido licor y que ni siquiera chocaron contra otro vehículo, por lo que instó a sus seguidores a agradecer por la vida: "Realmente la vida es hoy, no habíamos tomado, estábamos camino a trabajar y no fue un choque. No hicimos nada que pudiera generar todo lo que pasó, eso es lo más loco. En resumen, se desajustó algo, chocó la llanta y casi nos damos vuelta de campana… Hay que agradecer. No tienen idea lo que ha sido para Karen y para mi llegar a la casa, casi a las 5 de la mañana, y abrazar a la 'gorda' (su hija)".

AGREDECE

Karen Schwarz también se pronunció sobre lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, en la que agradeció a Dios: "Luego de haber escuchado lo que Ezio subió en sus historias, muchos me preguntan por lo que nos pasó ayer a los dos, solo diré gracias Diosito".