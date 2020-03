La conductora de “Mujeres al Mando", Karen Schwarz, no estaría atravesando por un buen momento. Y es que fuera de la complicada situación que vive el país debido a la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus; la presentadora habría presentado complicaciones en su embarazo a puertas de cumplir los siete meses.

Y es que según cuenta la presentadora, habría estado sintiendo malestares fuertes durante los últimos días.

“Hace unos día subí una foto con mi panzota, este viernes cumplo 7 meses, y parece que mi gordita me está jugando una mala pasada. Llamamos al ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencias porque puede que haya iniciado contracciones, ya que la barriga se me pone muy dura”, se le escucha decir mediante sus redes sociales.

Luego de unos instantes y ya en la clínica, el cantante Ezio Oliva subió una foto a su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje: “Día 11 en Cuarentena Nacional y nuestra chiquitita empieza a dar señales inesperadas de que quiere llegar antes de tiempo”.

Cabe recordar que el parto de Karen estaría programado recién para el mes de Abril, si es que fuera el caso de que cumpliera los nueve meses. Sin embargo, parece que la bebé se estaría adelantando a la fecha programada.

