Karen Schwarz no soportó que Rodrigo González “Peluchín” usara un video de ella donde salía su hija para dejar en evidencia de que ella ve Esto Es Guerra. Para ello, él le tapó la cara de la niña.

Sin embargo, a Karen Schwarz no le pareció que Rodrigo González utilice el video y envió un contundente mensaje al exconductor de televisión a través de Instagram.

“Este video lo hago porque hace dos años al señor Rodrigo González y se lo digo con nombre y apellido, porque yo no te insulto porque no te conozco, pero tu a mí si. Si eso te hace feliz, sigue haciéndolo, conmigo no hay rollo. Pero lo que no voy a permitir es que utilices un video de mi hija (…) estábamos ayer viendo Esto Es Guerra, y no tengo problema en decirlo porque para ti es fácil inventar, no tengo problema en decir que me gusta ver Esto Es Guerra”, le dijo Karen Schwarz.

Posteriormente le hizo una advertencia y hasta usó uno de sus dedos para enfatizar lo que decía. “Con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor de edad, es mi hija. Métete conmigo, a mí no me importa. Si a ti te hace feliz, sigue haciéndolo, pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir y lo digo con nombre y apellido, Rodrigo González”, acotó.

