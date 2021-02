Karen Schwarz decidió pronunciarse mediante sus redes sociales tras recibir cientos de críticas sobre el elevado precio de las prendas de ropa que viene vendiendo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Ezio Oliva le envió un mensaje a todos sus detractores, pidiéndoles que se ocupen de sus proyectos de vida y que no pierdan el tiempo.

“Tenía esto guardado aquí en el pecho... Estamos pasando momentos complicados como país, pero encima a eso súmale la agresión de tantas personas en redes sociales. No solamente hacia mi, sino también hacia otras personas. Público, no famoso, entre todos se insultan, se atacan, no les gusta lo que uno hace, es una cosa de locos”, comenzó diciendo en su video.

“No hay nada más bonito en la vida que ocuparte en lo que tú haces, ocuparte en lo que tú quieres hacer como persona, en tus proyectos de vida, metas. Rescata lo que te suma, lo que te hace crecer, todo lo demás es parte de. No hay que normalizarlo, pero lamentablemente a veces uno hace oídos sordos. Solamente depende de ti, no pierdas el tiempo, yo lo perdí durante mucho tiempo, preocupándote en lo que dicen de ti, cuando tú estás caminando hacia adelante”, agregó.

En ese sentido, Karen invitó a sus seguidores a darle la verdadera importancia a aquello que sume a nuestras vidas, no a lo negativo.

“Tú preocupado por cosas tan efímeras, irreales... Ocúpate realmente de lo que es importante. No perdamos el tiempo, no estamos para eso, ni hoy ni nunca, depende de ti. Tú direccionas tu cabeza y tu corazón”, finalizó.

