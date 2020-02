Karen Schwarz y Rodrigo González han protagonizado un fuerte enfrentamiento luego que la primera acusó a “Peluchín” de “meterse” con su hija. Tras las críticas, Karen tomó una radical decisión.

"Con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor de edad, es mi hija. Métete conmigo, a mí no me importa. Si a ti te hace feliz, sigue haciéndolo, pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija, eso sí no te lo voy a permitir y lo digo con nombre y apellido, Rodrigo González”, dijo Karen Schwarz en su cuenta de Instagram para acusar a “Peluchín” de “meterse” con su pequeña.

Rodrigo González, por su parte, tildó de “ridícula” a Karen Schwarz pues él nunca hizo referencia a su hija, sino que intentó dejar en evidencia que ella veía "Esto es guerra".

"Yo no me he metido con tu hija, oye ridícula (...) Yo he hecho lo que tu haces en tu programa como cuando hablas de los hijos de Farfán. ¿Tu no le tapas la cara a los niños para hablar de él? Yo lo único que quería demostrar es que tu prefieres ver a la competencia y le tapé la cara que es lo correcto. Yo no quería hablar de ella, sino de ti”, fue la contundente respuesta de “Peluchín”.

Bloquea comentarios

Tras la acusación, Karen Schwarz recibió duras críticas en su cuenta de Instagram, sobretodo en la última foto que publicó donde aparecía su hija cuando era una bebé. En esta publicación, cientos de usuarios criticaron a la conductora por acusar a Rodrigo González.

Por esta razón, Karen Schwarz bloqueó los comentarios de esta publicación y de su nueva publicación sobre el lanzamiento del video de Ezio Oliva. Actualmente solo se puede dar “me gusta” y no comentar.

