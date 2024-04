¿Se viene el divorcio? Karen Schwarz revela todo lo que no tolera de Enzo Oliva

Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al revelar detalles íntimos de su vida matrimonial con el cantante Ezio Oliva durante una entrevista en el programa ‘Mande quien mande’.

La exconductora de televisión compartió las cosas que no tolera del padre de sus hijas y resaltó las diferencias en sus estilos de vida.

¿Qué dijo Karen Schwarz sobre Ezio Oliva?

Entre las quejas, Schwarz mencionó la tardanza de Oliva para cenar, lo cual interfiere con su rutina matutina y que afecta sus horarios.

“ Hay cosas que me aturden. Me dices a las 11 o 12 de la noche ‘amor, ¿cenamos?’, y yo estoy con un ojo abierto y el otro cerrado porque me levanto a las 6 de la mañana (…). Llego tarde a todos lados contigo, a todos lados ”, reveló.

La modelo también se quejó del hábito que tiene Ezio Oliva con las fiestas, pues él tiende a prolongarlas más de lo que ella puede soportar. “ Termino saliendo seis de la mañana con el sonido de los pajaritos, que es algo que detesto llegar a mi casa de día ”, contó.

Además, Schwarz mencionó la molestia que le causa el ruido que hace Oliva por las noches, interrumpiendo su descanso. “ Cuando las gordas (hijas) ya duermen, por fin lo logré, por fin se quedaron dormidas y de pronto, Ezio empieza con el caño, la ducha... Esas son las cosas que realmente no soporto ”, expresó.

Ezio Oliva contesta reclamos de Karen Schwarz

Pese a la lista de críticas, el cantante peruano respondió con cariño y explicó que disfruta pasar tiempo junto a ella durante la noche. “ Soy un poquito nocturno. Yo busco una excusa para ver una peli, o para estar un ratito o ir a comer y, claro, Karen ya está muerta porque se tiene que levantar a las seis de la mañana, cosa que yo no puedo ”, explicó.





