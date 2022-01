¡Fuertes declaraciones! Karen Schwarz inició el año 2022 con toda la fuerza y buena vibra junto a su esposo Ezio Oliva y sus dos pequeña hijas, Antonia y Cayetana. Y es que esta vez, la modelo volvió con todo a sus redes sociales y se atrevió a mostrar detalles más íntimos de su vida privada.

Recordemos que la conductora se tomó unas largas vacaciones con su familia donde se lució en bikini dejando al descubierto sus imperfecciones físicas. Sin embargo, aprovechó en compartir un reflexivo mensaje para empoderar a sus miles de usuarias.

Ahora, Karen Schwarz sorprendió a propios y extraños al compartir su preparación para conducir el programa de “Yo Soy”. Por ello, utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar sus maletas de maquillaje, vestuarios y zapatos, inclusive se animó a revelar parte de su walking closet.

“En algún momento de mi vida fui bien adicta a los zapatos y ahora ya no porque no hay, hay que gastar en otras cosas más importantes. Bueno, tengo los de acá y los de aquí son de Jessica Butrich, que yo la amo, pero son antiquísimas, no hay de la nueva colección”, dijo en sus historias.

