La conductora Karen Schwarz sorprendió a propios y extraños al exponer a una usuaria que cuestionó duramente su peso a través de mensajes directos de Instagram.

“La maternidad no es excusa para destruirte así”, le escribió la usuaria a Karen Schwarz. Además de este duro mensaje, esta persona tildó de “chanchito”, “gorda”, “panzona”, “cachetes de cerdo” y “marrana” a la conductora.

Según Karen Schwarz, lo primero que pensó al leer estos mensajes fue publicarlos, pero ocultando el nombre y la foto de la persona; no obstante, cambió de opinión.

“Y dije no, lo voy a publicar tal cual para que lo vean”, contó la esposa de Ezio Oliva, quien aseguró que la usuaria “se obsesionó con mis kilos”.

En ese sentido, Karen Schwarz reveló que decidió hacerlo público para dejar de “normalizar” estos insultos: “¿Y por qué lo pongo en mis redes sociales? Porque creo que es importante que ya no normalicemos lo que nos está pasando como mujeres, al contrario; hablarlo, exponerlo. No porque nos duela, a mí en lo particular me duele cero, pero sí lo que quiero es visualizar”.

Asimismo, Karen Schwarz invitó a sus seguidores a exponer estas situaciones. “Si a ti por A o B también te pase lo mismo, háblalo, que no te de vergüenza”, indicó.

Foto: Instagram Karen Schwarz

