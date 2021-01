¡Fuertes declaraciones! Karen Schwarz estuvo como invitada en “Mujeres al Mando”, donde reveló cómo viene llevando su vida familiar con su esposo Ezio Oliva tras la llegada de su pequeña Cayetana.

Y es que la exconductora de televisión se refirió también a cómo quiere que sus dos pequeñas hijas lleven el rumbo de sus vidas, pues como madre siempre estará para apoyarlas.

“Yo quiero que mis hijas sean libres de decidir lo que ellas quieran vivir. Yo evidentemente voy a estar ahí para darles consejos. Yo no me considero ejemplo de nadie, yo vivo mi vida con mis errores. Espero que mis hijas no me tomen como ejemplo, pero si que me tengan como un sostén para encaminarlas”, comenzó diciendo.

“Todos somos seres humanos libres, libres de tomar cualquier decisión. Que el amor que les llegue a sus vidas, y lo tengo que decir abiertamente, si ellas aman a los hombres, que amen con pasión, si ellas aman a las mujeres, que lo hagan con pasión. Porque creo que el derecho de amar va a depender de cada ser humano”, agregó.

Karen Schwarz sobre el amor de sus hijas - Ojo

