La conductora de “Modo Espectáculos”, Karen Schwarz, sorprendió a todos sus seguidores al revelar mediante su cuenta oficial de Instagram que tiene planeado volver a contraer matrimonio con Ezio Oliva, pero esta vez ante los ojos de Dios.

Todo comenzó cuando los cibernautas le preguntaron a la modelo si estaba entre sus planes convertirse en madre por tercera vez, a lo que ella respondió que no, que con sus dos hijas era más que suficiente.

“Me preguntas si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que si les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Dios”, confirmó.

Recordemos que el cantante y la exreina de belleza contrajeron matrimonio primero en Punta Cana, en lo que sería una boda simbólica. Luego de un tiempo, decidieron realizar el civil, pero ahora faltaría el matrimonio religioso.

Cabe resaltar que hace pocos meses Schwarz dio a luz a su segunda bebé de nombre Cayetana, y por ahora se encuentra tranquila al lado de su familia, inclusive, confesó que acepta y ama su cuerpo del post parto.

Karen Schwarz revela que se casa de nuevo - Ojo

