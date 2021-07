La conductora Karen Schwarz se mostró orgullosa de su hija mayor, Antonia, luego que realizó su primer tutorial de maquillaje.

Esto ocurrió luego que la familia Oliva Schwarz regresó a Lima de sus vacaciones en República Dominicana. “¿Cómo están? Yo más cansada que nunca, no entiendo cómo puedo pasar de esto a esto ¡qué frío!”, dijo Karen Schwarz al saludar a sus seguidores en Instagram.

La esposa de Ezio Oliva reveló que tras el viaje, su hija le pidió grabar su primer tutorial de maquillaje. Antonia quiere seguir los pasos de otras niñas youtubers.

“Quiero contarles que ayer llegamos súper cansados y Antonia me dice -como ha estado viendo canales de YouTube de varias niñas de otros países- me dice mami, quiero grabar mi video”, indicó.

Karen Schwarz no dudó en ayudar a su hija: “Como toda mamá, subimos a mi lugar, a mi espacio, y la gorda hizo su primer tutorial de maquillaje sola. La verdad que ha quedado súper lindo”.

“Antonia: ¿Mami me ayudas a grabar mi video? De pronto me hizo la pregunta y yo no dudé en ayudarla. No saben lo nerviosa que estaba, ella decidió hacer un tutorial y aquí va”, expresó Karen Schwarz al publicar el tutorial de maquillaje de Antonia.

