Karina Banda y Carlos Ponce celebraron su boda religiosa en el exclusivo Boscoso Hotel boutique en Valle de Bravo, México. La presentadora mexicana y el actor puertorriqueño vivieron este día especial acompañados de sus amigos y sus familiares en una espectacular ceremonia propia de un cuento de hadas.

La pareja lleva cuatro años juntos y han demostrado que están muy enamorados. En julio de 2021, se casaron por civil en Miami sin que nadie se enterara de la unión, algo que dieron a conocer públicamente recién el 1 de diciembre de ese mismo año mediante sus redes sociales.

Ahora, este sábado 4 de mayo de 2022, la pareja realizó su boda religiosa rodeados de los seres que más aman. A continuación, te contamos todos los detalles de este gran día: desde el vestido, lugar, invitados, el baile, la ceremonia y más momentos íntimos que se vivieron en el gran día de Karina Banda y Carlos Ponce.

¿CÓMO FUE LA BODA RELIGIOSA DE KARINA BANDA Y CARLOS PONCE?

Detrás de la espectacular ceremonia religiosa, Karina Banda y Carlos Ponce tuvo todo un equipo que se encargó de cumplir sus deseos y que planeó la boda minuto a minuto. Al frente de todo estuvo Karen Morlet, jefa de la empresa Karen Morlet Event Design House de Ciudad de México, especializada en bodas de destinos desde hace 14 años.

La presentadora de televisión contactó a Morlet el pasado año, luego de que le llamara la atención una de las bodas que organizó en San Miguel de Allende. Según contó en exclusiva con People en Español, Banda le encargó que su boda tuviera lugar en un lugar de México al que no acostumbran a ir los turistas. Aquí los detalles revelados por la wedding planner.

Lugar de la boda

La boda religiosa de Karina Banda y Carlos Ponce se realizó en el exclusivo Boscoso Hotel boutique en Valle de Bravo, México. El escenario fue un bosque, algo fuera de lo común.

“Fue una mezcla de glamour con un bosque. Las flores fueron de colores vivos y brillantes, eso describe la relación de nosotros con mucha luz y mucho color. Es el color que sentimos en nuestra vida con las bendiciones que Dios nos ha dado y también queríamos que se sintiera lo mexicano”, afirmó Karina Banda.

Según contó la presentadora de televisión se contactaron con ella desde Valle de Bravo y le dijeron que les encantaría que su boda fuera allí. “Me llamó la atención porque casarse en un bosque no es tan común, no es algo tan usual. Pensé que sería algo muy especial”, agregó.

Invitados

La boda religiosa sirvió para que las familias de Karina Banda y Carlos Ponce se conocieran ya que no tuvieron oportunidad de hacerlo por la pandemia. “Mis papás y mis hermanos no conocían a los hijos de Carlos; mi papá y mis hermanos no conocían a la mamá de Carlos, no conocían a los hermanos de Carlos. La única que conocía a parte de la familia de Carlos era mi mamá por un viaje que hizo a Miami, pero mi familia y la familia de él no se conocían”, explicó la presentadora de televisión.

También asistieron amigos del medio artístico de la pareja como Michelle Galván, Michelle Renaud, Daniel Campos y Tanya Charry. “Vinieron compañeros de la industria, vinieron amigos de Univision. Estuvieron gente que apreciamos mucho y los queremos. Al contrario, queríamos que todo el mundo estuviera aquí, pero hicimos algo pequeñito”, agregó.

La boda religiosa sirvió para que las familias de Karina Banda y Carlos Ponce (Foto: People en Español)

La música

Para la celebración fue contratada la orquesta Renacimiento, un conjunto con violinistas y arpas, solo integrado por mujeres.

La canción de cortejo resultó ser “Can’t Help Falling In Love”, de Elvis Presley. En el momento en que entró la novia, sonó el tema “Bitter Sweet Symphony”, de The Verve, y más tarde sonó “Viva la vida”, de Coldplay.

La celebración también contó con un mariachi y sonó el “Jarabe tapatío”, con el que fueron recibidos los invitados. Mientras que durante la cena la música estuvo a cargo del grupo Loreta.

Para la celebración fue contratada la orquesta Renacimiento, un conjunto con violinistas y arpas, solo integrado por mujeres (Foto: People en Español)

Comida y bebidas

El banquete de la boda de Karina y Carlos estuvo a cargo del reconocido catering del mexicano Eduardo Kohlmann, quien también tuvo en sus manos el banquete de la boda de Eva Longoria, la de Carlos Slim y fue caterer de cabecera de Enrique Peña Nieto durante su mandato presidencial.

La pareja optó por un menú que resaltara la gastronomía del país azteca. El menú incluía una barra de antipastos, pescados, mariscos, ceviches, camarones, una barra de pastas, una estación de vegetales, guarniciones, platos fuertes como filete de res o róbalo, una mesa de postres y panes rústicos, entre otras cosas.

La coctelería estuvo a cargo de Pernod Ricard y se degustaron cocteles como el Ka-riñito, jungando con el nombre de Karina, elaborado a base de ginebra Beefeater. También el coctel Miami Love, con ron Havana 7 años. El coctel Amor a la mexicana, con mezcal del Maguey, y el coctel La Isla Sour, con whisky Chivas 13 extra.

Karina Banda perdió peso

Para entrar en el vestido de novia, Karina Banda perdió peso. La joven contó que para llegar a un peso ideal realizó la técnica del ayuno intermitente y así cumplir su meta.

“Bajé de peso, me puse a hacer desayuno intermitente para adelgazar. Del estrés comía poquito y me llenaba. Creo que estaba [en] 140 libras y ahora estoy en 126. Las caderas me bajaron impresionante. Carlos me dice: ‘Te ves superbién’”, contó a People en Español.