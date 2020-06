La actriz Karina Calmet decidió pronunciarse sobre la denuncia de acoso contra Andrés Wiese y que, el último lunes, hizo público Mayra Couto en sus redes sociales. Según Couto, todo ocurrió cuando ambos protagonizaban la popular serie “Al fondo hay sitio”.

Calmet decidió respaldar a su excompañera de trabajo. Como se recuerda, ella interpretaba a Isabella Maldini que era la mamá de Nicolás de las Casas en la miniserie.

“Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse”; escribió en Twitter.

Hasta el momento, Wiese no se ha pronunciado sobre las terribles denuncias en su contra.

Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto.

Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) June 9, 2020

En sus historias de Instagram, la recordada ‘Grace González’ compartió capturas de pantalla de un mensaje privado que le escribió meses atrás a Andrés Wiese cuando él denunció acoso.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decir que que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tu debías estar casi detrás de mí, he sentido cómo rozabas (...) no estoy loca y no me estoy inventando”, se lee en los mensajes.

”Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije tú tienes novia y la tercera dije no me gustas y desde ahí comenzaste a echarme m**** en cada escena. Te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos aprovechabas para ahorcarme un poco".

