La conductora Karina Rivera anunció su sorpresiva salida del programa “Tengo algo que decirte”, espacio de Latina en el que acompañó a Lady Guillén por algunos meses. Sumado a su despedida que tuvo al final del programa del último jueves, también utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la animadora infantil agradeció la oportunidad de haber formado parte del programa, y dijo que formar parte de “Tengo algo que decirte” le dio muchas enseñanzas.

“Hoy me tocó una vez más despedirme de un programa de Tv. No sé si uno se acostumbra a las despedidas pero creo que me acostumbro más a ser agradecida, porque cada programa deja una huella, un nuevo aprendizaje, nuevos retos cumplidos, nuevas amistades”, manifestó Karina Rivera.

“En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo me tocó asumir algo totalmente ajeno y distinto a lo habitualmente acostumbrada, ‘Tengo algo que decirte’ me enseñó un tipo de conducción nueva, me presentó un equipo de producción guerrero, entregado y valiente y una productora maravillosa a quien considero en este poco tiempo una amiga… Gracias Latina por la confianza y Gracias Lady Guillén por permitirme acompañarte este tiempo en la conducción”, añadió.

Como se recuerda, en abril pasado Karina Rivera ingresó a la conducción de “Tengo algo que decirte”, luego que el espacio que compartía con Nicola Porcella, “Todo por amor”, fuera retirado de la parrilla de programación de Latina.

¿El motivo? La difícil situación que atraviesa el país por el estado de emergencia provocado por la pandemia del coronavirus.

