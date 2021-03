Karla Tarazona confesó nuevamente indignada que Leonard León ya lleva más de un año sin pasarle pensión de alimentos a sus dos hijos. Sin embargo, asegura que ella seguirá trabajando duro para poder sacar adelante a sus pequeños.

“Con el Sr. seguimos en juicio. Mis hijos viven de lo que yo trabajo, yo no me conformo con 300 soles, la vida de mis pequeños vale mucho y para eso me saco la mugre trabajando. No estiro la mano ni soy arrimada de nadie. Yo no vivo de limosnas, sino de mi trabajo”, comenzó diciendo.

Asimismo, la exconductora de televisión depositó toda su confianza en las autoridades para que se encarguen de su caso y hagan que Leonard León cumpla como debe ser con sus hijos.

“Del Sr. no sabemos nada desde marzo del año pasado no cumple a carta cabal con la pensión de los niños, pero dejemos que la justicia de encargue de estos seres que ni humanos se les puede llamar, porque si no le tienen consideración ni a sus propios hijos, imagínate... ¡de qué clase de engendros estamos hablando!, seres sin sentimientos y sin nada de nada”, finalizó diciendo a Trome.

