Karla Tarazona se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras haber contraído matrimonio con el empresario Rafael Fernández en una ceremonia privada en La Molina.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió con sus seguidores fotografías y video exclusivos de lo que fue la celebración de su boda.

En una de las historias de la expresentadora, se ve a los flamantes esposos bailando a ritmo de festejo. “Me salió lo chinchana”, se lee en una de las stories que posteo.

Foto: (Captura de Pantalla/@latarazona).

Cabe recordar que Karla Tarazona escribió una tierno mensaje para su flamante esposo en su cuenta de Instagram.

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo. Rafael, conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, se lee en el mensaje de la influencer.

