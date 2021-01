Karla Tarazona vive una gran etapa amorosa al lado de su esposo, Rafael Fernández. Es por eso que decidió dejar atrás las peleas con su ex Christian Domínguez por el bienestar de su pequeño Valentino.

“Solo busco tener buena relación con Christian por Valentino, nuestro hijo. Yo siempre quise llevarme bien con él como padres. Lo nuestro no funcionó pero seremos padres siempre”, indicó para el diario El Popular.

“Él siempre tendrá las puertas abiertas de mi casa por mi hijo. Si Valentino es feliz, yo también, además es su padre y eso nunca cambiará”, agregó.

La conductora también confeso que el líder de la Gran Orquesta Internacional y su esposo, Rafael Fernández se llevan muy bien y no hay problemas entre ellos.

“Se llevan muy bien, de verdad muy bien. Todo está bien, tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Nos llevamos bien todos, siempre lo dije, le deseo lo mejor”, sostuvo.

Cabe recordar que Christian Domínguez sorprendió a propios y extraños al revelar que se lleva “sumamente bien” con la conductora de televisión, Karla Tarazona, quien es madre de su segundo hijo Valentino.

“Con la mamá de Valentino me llevo bien definitivamente. Por un tema de madurez (me llevo bien). Son momentos de aprendizaje, uno va cambiando, mejorando. Uno quiere ser mejor persona, mejor papá. Ahora me llevo bien por el bien de mi hijo. Sumamente bien”, dijo el cumbiambero.

