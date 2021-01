Karla Tarazona decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores a través de sus redes sociales. Y es que la locutora radical reveló detalles inéditos de su vida privada.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que a solo semanas de haber contraído matrimonio con Rafael Fernández, la exconductora de televisión contó que padece hipotiroidismo, trastorno por el cual la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas.

“Les cuento, yo tengo hipotiroidismo y mi doctora me recomendó entrenar en ayunas, luego un desayuno saludable, nada de harinas. A veces da flojera, pero ahí vamos. También retengo líquidos, pero no saben lo bien que me siento luego de entrenar”, escribió en sus historias de Instagram.

