Tras la emisión de ‘América Hoy’, donde Ethel Pozo y Brunella Horna repartían comida a los damnificados de Comas, las críticas no tardaron en llegar, debido a que hubo muchas señales de que las donaciones no fueron del bolsillo de las presentadoras, por el contrario, tuvieron la suerte de encontrarse con un benefactor y lo grabaron como si fuera parte del programa.

Magaly Meddina no fue la única en criticar las señales que se dieron de una posible usurpación de donaciones, esta mañana, Karla Tarazona decidió despotricar contra la hija de Gisela Valcárcel: “Nosotros somos un canal para poder ser un mediador y encontrar donaciones para muchas personas, pero hay muchos artistas que se hacen de la vista gorda y no son capaces de meter las manos al bolsillo, de dar ayuda a las personas”.

Su compañero en la conducción, ‘Metiche’, decidió resaltar que no todos los conductores tienen las posibilidades como para solventar una donación, pero esto no fue excusa para Karla Tarazona, quien no solo recalcó que los conductores de televisión no ganan un sueldo mínimo, como para no poder poner su granito de arena para apoyar a los damnificados.

