En los últimos días, las inundaciones y los damnificados, son el tema principal de ‘América Hoy’ y según Janet Barboza, ella también se vio afectada por las precipitaciones que habrían dejado inundada su casa en el exclusivo distrito de La Molina.

Luego de confesar que su casa fue afectada, decidió usarlo como comparación para que el público vea la gravedad del asunto, ya que no todas las casas son de material noble como el de ella: “En La Molina, anoche, ha llovido muchísimo. Yo no quiero imaginarme cómo estará la zona de Ticlio Chico, mi casa está inundada, y no quiero pensar cómo estarán pasando las casas de construcción de adobe y quincha”.

No es la primera vez que Janet Barboza habla del tema de las inundaciones, anteriormente, cuadró a las autoridades de la municipalidad de Comas, quienes les habrían mentido EN VIVO con el apoyo a los damnificados: “Qué poca capacidad de reacción de nuestras autoridades (...) Francamente mucha impotencia y mucho coraje compañeros (...) Eso es querer hacer bien las cosas, ponerse un instante en sus zapatos”.

