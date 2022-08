Karla Tarazona abrió su corazón y recordó las fallidas relaciones que tuvo con los cantantes Leonard León y Christian Domínguez, padre de sus 3 hijos. La conductora de televisión fue consultada si alguna vez creyó que ambos artistas “eran el amor de su vida” para ella.

Tarazona sostuvo que para ella nunca fue una opción quedarse con Leonard o Domínguez ‘solo por los hijos’. “La vida no es un cuento de hadas, el vivieron felices para siempre en la vida real no existe (...) la sociedad nos ha hecho creer que una relación pasa lo que pase o sea como sea, tiene que ser para siempre porque primero el que dirán. que uno fracase en una relación no te estigmatiza como una mujer de lo peor”, comentó en entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’, conducido por Daisy Córdova

En otro momento, se extendió más sobre su experiencia con Christian Domínguez, a quien idealizó porque creyó que era el amor de su vida, y ese fue su error. Karla le cuenta a Deisy Córdova que después de descubrir su infidelidad con Isabel Acevedo ‘Chabelita’, ella ya no creía en las personas y mucho menos en los hombres.

“Pasaron 2 años que me divorcio de Leonard y conozco a Christian [¿pensaste que era el amor de tu vida?] sí, es que cuando estas con alguien idealizas, cometes el mismo error. Idealizas mucho a la persona. Nadie dice ‘mañana me separo’. Y volvimos a cometer el mismo error, confiar mucho y pasó lo que todo el mundo vio y fue testigo”, confesó.

Domínguez y Tarazona celebraron un ‘matrimonio simbólico’ en su viaje a Cuba a finales marzo de 2014, y en 2015 firmaron su contrato de esponsales, quedando embarazada en los meses siguientes de su pequeño. Ese mismo año se separaron.

Karla Tarazona y su matrimonio Rafael Fernández

Karla Tarazona contó que conoció a su actual esposo Rafael Fernández luego de 4 años de separarse de Cristian Domínguez, padre de su tercer hijo Valentino.

“Me di el tiempo de curar mi corazón, curarme emocionalmente, luchar con los fantasmas de las cosas que habían pasado, de los rezagos de relaciones anteriores. El amor llegó a mi vida cuando menos lo esperaba y cuando menos lo quería”, sostuvo.

La conductora ha cumplido un año y ocho de meses de casada con el empresario Raúl Fernández, relación que causó varias críticas en su momento, pues la posición económica de su esposo es algo que siempre le recuerdan.

