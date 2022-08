Karla Tarazona fue ninguneada a inicios del 2022 por su expareja y padre de sus dos hijos mayores, Leonard León. En aquella vez, el cantante de cumbia la mandó a estudiar tras asegurar que ella no terminó el quinto de secundaria en el colegio.

La conductora de televisión aprovechó una entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’, conducido por Daisy Córdova, para frenar los rumores de que ella no acabó el colegio.

Ella indicó que existe un proceso judicial porque Leonard León fue denunciado por maltrato psicológico “porque eso es ejercer maltrato psicológico públicamente”.

“Dio entender que yo no había terminado el colegio y la verdad es que yo sí terminé el colegio, ingresé a la universidad, a la San Juan Bautista y como todo el mundo sabe, para ingresar a la universidad primero tienes que terminar el colegio ”, reveló Tarazona.

¿Qué carrera estudió Karla Tarazona?

Aunque no precisó que carrera estudió Karla Tarazona en la universidad, es muy probable que haya sido Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, no terminó la profesión debido a los trabajos que tenía.

“Lo que no terminé fue la universidad porque en la época en que yo comencé a estudiar empiezo a trabajar. Yo trabajo desde los 16 años. Yo mantengo... en esa época con mi mamá éramos las dos solitas, entonces yo comencé a trabajar... ingreso a la universidad y ya no pude continuar porque yo trabaja hasta la madrugada”, confesó sobre por qué no acabó la Universidad.

Indicó que los comentarios de Leonard León sí la fastidiaron “después del esfuerzo que uno hace, el ser papá y mamá para dos niños y darle la vida que tienen ellos ahora”.

Finalmente, respondió a los que señalan que su esposo, el empresario Rafael Fernández, “le arregló la vida”. “Muchos tienen la boca tan ligera de decir que me arreglo la vida, que ahora si gracias a él, tengo plata y no es así porque las personas que me conocen, conocen como yo poco a poco he ido creciendo y no he necesitado de una persona a mi costado para yo sobresalir”, agregó.

