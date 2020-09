“La mortificada” podría afrontar problemas legales si sigue hablando de Karla Tarazona. Así lo reveló el abogado de la exconductora de TV, quien confirmó que Karla está furiosa por las recientes declaraciones de la ‘ex’ del empresario Rafael Fernández.

“[¿Le pueden hacer un juicio?] Justo me comentó Karla eso, porque no le pareció nada agradable ese tipo de comentarios. Me dijo que esté al pendiente de cualquier declaración que ella haga para sumarla e interponer cualquier acción judicial”, comentó el abogado de Tarazona.

¿Qué dijo la joven que se hace llamar “La mortificada”?

La expareja del empresario, Paola Félix decidió contar su verdad en el programa “Amor y Fuego: “Tienen mi bendición, que se casen, que sean felices, que tengan a su hijita. Dicen que quieren una hijita los dos, yo creo que ella quiere asegurar su otra manutención”.

KARLA TARAZONA REPSONDE A LA 'MORTIFCADA' | OJO

Para el abogado de Karla Tarazona “hay que tener mucho cuidado porque los comentario públicos se prestan para un delito de difamación”.