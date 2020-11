Karla Tarazona fue entrevistada por Karen Schwarz en el programa “Modo Espectáculos”, donde volvió a lanzar un dardo contra Isabel Acevedo.

Todo ocurrió cuando Karen Schwarz hizo una comparación del número de seguidores de Instagram entre Isabel Acevedo y Karla Tarazona.

Mientras que “Chabelita” alcanzó los 904 mil seguidores en la mencionada red social, Karla Tarazona se mantiene adelante con más de 991 mil seguidores.

Al respecto, Karla Tarazona dijo: “Yo tengo 992 mil seguidores pero son orgánicos, o sea, yo no he pagado para tener seguidores. Todos son seguidores orgánicos, la gente que me desea seguir, chévere y los que no, también”.

Por si fuera poco, Karen Schwarz también se burló de “Chabelita” al indicar que debería agregar las palabras “fresca y natural” en su descripción de Instagram.

Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Brunella Horna evitó opinar sobre Renzo Costa e Isabel Acevedo

Brunella Horna sobre Isabel Acevedo - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR