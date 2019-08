Karla Tarazona le pone la cruz a Leonard León: "Está descartado hasta que busque ayuda"

Karla Tarazona no se guardó nada al hablar sobre Leonard León y la nula comunicación que tiene con ella, ni por el tema de un acercamiento a sus hijos.

“¿Leonard? No sé, ¿me pasas su número? Ya más de un año que no hay ningún tipo de comunicación. Nadie es quien para obligar. Me gustaría que la situación fuera distinta, pero, lamentablemente, cuando las personas no se encuentran psicológicamente sanas, hay que esperar que curen”, dijo la conductora del programa “Mañanas revueltas” de radio Cumbia Mix.

Además, dijo que “por el bienestar emocional de mis hijos tomé una decisión. El señor está descartado totalmente hasta que busque ayuda y solucione sus problemas con su familia y su hermana, que lo ha denunciado”.

Por otro lado, Karla comentó que la relación con Christian Domínguez ha mejorado y que “es un tema solo de coordinación y de hablar de cosas que tienen que ver con el niño”.

“¿Christian es la única figura paterna en mi casa? No, porque Christian no vive con ellos. Pero el cariño está ahí, eso no ha cambiado. Y no creo que cambie. Ellos lo siguen llamando ‘papá’”, dijo Tarazona.

“Hay fans, amigos que me quieren mucho y me envían regalos a la radio. Pero no es que tenga a alguien en especial. Soy una mujer soltera”, dijo Tarazona.