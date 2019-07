Karla Tarazona confiesa que sus hijos siguen llamando "papá" a Christian Domínguez

Luego de vivir casi cuatro años con Karla Tarazona y su polémica separación, Christian Domínguez no pierde el contacto con los hijos de la conductora, ya que cada vez que visita al menor de sus pequeños, producto de la relación que mantuvo con la presentadora, el cumbiambero mantiene una relación cercana con ellos.

"Cada vez que visita a mi hijo, (sus otros dos hijos) ellos lo ven, lo abrazan, lo apachurran, conversan, les enseñan sus tareas porque en mi casa no se hablan de ciertas situaciones, hasta que ellos se den cuenta", confesó para diario Ojo.

Aunque sostuvo que Christian Domínguez ya no significa una figura paterna para ellos, pero lo que sí está segura es el cariño que tienen sus hijos para con el cantante. "No es que sea una figura paterna porque Christian no vive con ellos, pero el cariño por parte de mis hijos no ha cambiado y no creo que cambie".

Karla Tarazona también reveló que sus hijos aún siguen llamando "papá" a Christian Domínguez, pese a que llevan más de dos años separados. "Ellos sí lo siguen llamando papá hasta el día de hoy, su corazón manda y eso es lo que van a hacer", sentenció.