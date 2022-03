¿Karla Tarazona y Luciana Fuster ahora son amigas? Una fotografía de junto a la integrante de ‘Esto Es Guerra’ causó revuelo esta mañana, por lo que la conductora de televisión tuvo que pronunciarse en su programa “D’ Mañana”, de Panamericana TV.

Kurt Villavicencio ‘Metiche’ le increpó a Karla por posar al lado de Luciana, pese a que la han criticado en varias oportunidades por su relación con Patricio Parodi. La esposa del empresario Rafael Fernández explicó que la fotografía se dio tras una reunión de trabajo en ‘Onda Cero’, radio donde ambas son locutoras.

“Como locutora de la radio, ella también tenía que esta presente (...) ella saludó a todos, no me dio puñito y tampoco me va a dar besito”, comentó Karla.

Por esta razón, ‘Metiche’ le preguntó si la radio ‘Onda Cero’ le prohibió a Karla Tarazona que hable mal o cuestione a Luciana Fuster por sus escándalo.

“Yo no tendría por qué mezclar mi trabajo en la radio con lo que hago en televisión. Yo la veo a ella en mi trabajo, que también es su trabajo, no le voy a voltear la cara”, comentó.

Indicó que en su programa de radio no habla de farándula local, pero que tampoco le han pedido que no hable de Luciana Fuster.

“Nadie me lo va poner en una cláusula (de no hablar de Luciana) Cada uno es libre de expresar sus opiniones, yo sí he sido crítica con ella, hay cosas que no comparto con ella, que no me parecen”, agregó.

